Sirera (PP) pide a Collboni e Illa reforzar la seguridad el sábado ante posibles disturbios

Marquesinas destrozadas tras los disturbios del sábado en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al presidente del Govern, Salvador Illa, y al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que refuercen de forma "extraordinaria" la seguridad ante la previsión de nuevos disturbios este sábado.

"Barcelona no puede volver a vivir las escenas del pasado fin de semana, con comercios atacados, escaparates destrozados, saqueos, contenedores incendiados y policías heridos. Lo que ocurrió fue gravísimo y no puede repetirse", ha afirmado en un comunicado este lunes.

Además, les ha pedido que permitan abrir el domingo de forma excepcional a los comercios que "se vean obligados a cerrar el sábado por motivos de seguridad" para compensar las pérdidas, a la vez que ha sostenido que la prioridad debe ser que puedan abrir con normalidad el mismo sábado.