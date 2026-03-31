Sirera (PP) pide a Collboni más control a supermercados 24 horas y multas "ejemplares" si incumplen

Archivo - Una mujer friega un portal junto a un supermercado abierto en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado este martes al gobierno municipal que encabeza Jaume Collboni reforzar los controles a supermercados 24 horas e interponer sanciones "ejemplares" para los establecimientos que incumplan la ley.

Sirera ha dicho que la libertad de horarios comerciales no es el problema, pero que "no puede permitirse que algunos negocios operen al margen de la ley con total impunidad", por lo que ve necesaria más regulación e inspecciones, ha informado en un comunicado.

Ha recordado que en diciembre se detectaron 24 supermercados que defraudaban electricidad por un total de 2,85 millones de kWh y que el consistorio identificó unas 2.000 infracciones en 112 locales: "Los datos son muy preocupantes y evidencian un grave déficit de inspección".

Ha criticado que en algunos establecimientos también se han detectado productos caducados, suministro de alcohol a menores y el incumplimiento de la normativa laboral, así como casos de trabajadores que duermen en los propios locales, lo que ve "inadmisible".

El líder popular ha afirmado que estas situaciones vulneran la legalidad, generan competencia desleal y perjudican la convivencia en determinados barrios de la ciudad, por lo que ha exigido al gobierno municipal "actuar con contundencia".