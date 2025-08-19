Sirera (PP) pide enviar a bomberos de Barcelona a combatir los incendios que azotan a la Península

Una persona trata de extinguir un fuego, a 19 de agosto de 2025, en el Puerto de San Glorio, León, Castilla y León (España) - Xuan Cueto - Europa Press

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido enviar efectivos del cuerpo municipal de bomberos a las comunidades que más lo necesitan ante los incendios que azotan a la Península.

"Barcelona cuenta con más de 700 bomberos preparados y con experiencia. Collboni debe activarlos para ayudar a las CC.AA. que más lo necesitan", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este martes.

Este martes continúan activos una veintena de incendios en Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias, a los cuales el líder popular propone ayudar desde la capital catalana: "En una emergencia, todos los brazos suman", ha señalado.