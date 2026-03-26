Sirera (PP) propondrá en el pleno de Barcelona construir hasta 15.000 viviendas nuevas en el 22@

El líder del PP, Daniel Sirera, en declaraciones a los medios este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha avanzado que propondrá en el pleno de este viernes una modificación del plan general metropolitano (MPGM) de 2022 del distrito del 22@ para facilitar la construcción de hasta 15.000 viviendas nuevas en este barrio.

En declaraciones a los medios este jueves, ha explicado que para hacerlo, el consistorio debe modificar el uso para oficinas que tienen muchos solares vacíos aún por construir (que han localizado a través de un estudio encargado) para que pasen a ser de uso residencial.

"Lo que pedimos es que el Ayuntamiento ponga este suelo al servicio de los promotores privados durante 50 o 70 años y que, con un suelo público, los privados construyan viviendas sociales sin tener que pagar por el solar y pongan precios de alquiler por debajo de los de mercado. Con esta operación se utilizan solares desaprovechados y a la ciudad no le cuesta ni un euro", ha sostenido.

Ha recordado que la MPGM actual prevé 3.300 nuevas viviendas, pero ha criticado que solo se están ejecutando el 11% y que con su propuesta de colaboración público-privada se podrían sumar las 15.000 previstas.

Por último, los populares también pedirán durante la sesión una modificación de la norma de la zona de bajas emisiones (ZBE) para que los vehículos que hayan pasado la ITV, independientemente de los años que tenga, pueda circular por la ciudad, ya que la revisión "ha considerado que no contamina".