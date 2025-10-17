Sirera (PP) propone celebrar los 125 años del RCD Espanyol con un mosaico en Sarrià

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha planteado conmemorar los 125 años del RCD Espanyol con una réplica del mosaico que decoraba la entrada de su antiguo estado de Sarrià, y que propone ubicar en los terrenos donde se encontraba.

En rueda de prensa este viernes, ha sostenido que el Espanyol "no es solo un club, es memoria colectiva" de Barcelona, y ha recordado que en el estadio de Sarrià se vivieron momentos únicos, como algunos partidos del Mundial de Fútbol de 1982 y de los Juegos Olímpicos de 1992.

"El deporte construye ciudad, y reconocer al Espanyol es reconocer a su gente y a las generaciones enteras de barceloneses que sienten estos colores con orgullo", ha defendido el líder popular, que ha reclamado devolver a Sarrià un símbolo que nunca debió perderse.