Sirera (PP) propone comprar el edificio de La Cinètika de Barcelona y destinarlo a vivienda social

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ofrece declaraciones durante la celebración de La Mercé, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 24 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado que el edificio 'okupado' de La Cinètika es "uno de los símbolos de la pasividad" del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ante los 'okupas' y antisistema, en sus palabras, y ha propuesto adquirir el edificio para destinarlo a vivienda social.

El PP presentará una propuesta en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda para instar al Ayuntamiento a "iniciar, de forma prioritaria, las gestiones necesarias para la adquisición" de estos antiguos cines de Sant Andreu, informa el partido este sábado en un comunicado.

"No podemos permitir más tiempo que un edificio que puede dar servicio a la ciudad, esté dando servicio al colectivo okupa", ha señalado Sirera.