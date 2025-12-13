Sirera (PP) urge a reforzar la seguridad en los mercados navideños de Barcelona

Sirera en el mercado de la Sagrada Família - PP

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha urgido este sábado a mejorar la vigilancia en todos los mercados navideños porque la ciudad "no puede quedarse atrás mientras toda Europa refuerza la seguridad", según un comunicado del partido.

Ha dicho que "la amenaza terrorista en Europa se ha intensificado" y que España sigue en alerta 4 de nivel antiterrorista, por lo que pide un plan especialmente para los mercados junto a la Catedral y a la Sagrada Família, y también en las cabalgatas de todos los barrios.

En el pleno de este mes propondrá un plan de vigilancia; control de acceso donde hay más afluencia, registrando bolsas; barreras en accesos para evitar entradas no controladas de vehículos; patrullaje constante toda la campaña navideña; coordinación policial; informar de las medidas a la gente; reforzar la vigilancia en el garaje bajo el mercado de la Catedral, también con controles específicos de acceso de vehículos.