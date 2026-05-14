Sirera (PP) ve "muy preocupante" que Collboni quiera eliminar los cruceros de escala en Barcelona

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha tildado de "muy preocupante" que el alcalde, Jaume Collboni, quiera eliminar los cruceros de escala en Barcelona a través de una subida de la tasa turística desde el año que viene, y no en el plazo de cuatro años como estaba previsto.

En declaraciones a periodistas este jueves junto a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, Sirera ha afeado que Collboni mantenga la moratoria de hoteles, "no apueste decididamente por la ampliación del Aeropuerto", elimine las concesiones a los apartamentos turísticos y, ahora, también los cruceros con escala en la ciudad.

"El único turismo que quiere en Barcelona Collboni son las personas que acampan en la Ronda, en el Parc de la Ciutadella o en la Sagrera", y ha concluidos que apostar por el decrecimiento económico no es una buena solución para la ciudad.

Collboni explicó este miércoles en una entrevista en 'Betevé' que propondrán que ya el año que viene se suba la tasa a los turistas de cruceros de 4 a 8 euros, en vez de en el plazo de 4 años como estaba previsto.

Según el alcalde, el objetivo es financiar con este impuesto los recursos que estos turistas consumen en la ciudad y "ir desincentivando económicamente" a través de la fiscalidad este tipo de estancias que, asegura, hacen un uso muy intensivo del espacio y no generan ingresos.

LUCHA CONTRA LA MULTIRREINCIDENCIA

Por otra parte, tras visitar junto a Muñoz a una patrulla ciudadana que controla a los carteristas en el metro y reunirse con los vigilantes de seguridad, Sirera ha subrayado que la "prioridad" del PP es la lucha contra la multirreincidencia.

"Finalmente la ley (de multirreincidencia) se ha aprobado y espero y deseo que, muy pronto, empiece a ser efectiva y podamos acabar con buena parte de la delincuencia que hay en la ciudad más insegura de España", ha apuntado.

Ha afirmado que la primera actuación que haría como alcalde sería pedirle al presidente del Gobierno, quien ha dicho que será el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "los 3.000 agentes de Mossos d'Esquadra que Salvador Illa, Pedro Sánchez, Puigdemont y Junqueras han pactado para que sustituyan a los 3.000 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional" en puertos y aeropuertos, se dediquen a patrullar las calles de Barcelona.

"Que esos 3.000 agentes se dediquen a patrullar la ciudad de Barcelona, las plazas y las calles más inseguras, y que mantengan a la Guardia Civil y a la Policía Nacional vigilando los puertos y aeropuertos, que lo hacen con gran efectividad", ha sentenciado.

ESTER MUÑOZ

En este sentido, Muñoz ha afirmado que en Barcelona "los delitos siguen aumentando" y ha tildado de especialmente grave el delito de agresión sexual, y ha dicho no entender que los responsables públicos no estén haciendo nada, a su juicio, ante estas cifras.

"Tiene un alcalde socialista que dice que en Barcelona no pasa absolutamente nada a pesar de que es la ciudad más insegura de España. Es el modelo fracasado de la izquierda y del PSOE", ha agregado.

Y ha concluido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dice que el que habla de inseguridad es racista" y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dice que no hay inseguridad en Catalunya.