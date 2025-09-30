Una sociedad de la familia Puig compra acciones de directivos de la empresa para repagar préstamos

Archivo - El presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Exea Inversión Empresarial, una sociedad que representa a la familia Puig, ha acordado la adquisición de acciones clase B de algunos directivos de Puig para repagar los préstamos concedidos por la empresa y entidades de su grupo con anterioridad a su salida a Bolsa.

Los directivos son titulares de préstamos asociados a la compra de acciones en el marco de diversos planes de incentivos en acciones suscritos con anterioridad al proceso de salida a Bolsa, según ha informado Puig en un comunicado remitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

En el marco de la operación, los directivos han acordado transmitir 5.249.194 acciones clase B de la sociedad, representativas de 0,245% de su capital social aproximadamente.

El precio de la oferta se ha calculado tomando en consideración el promedio del precio de cierre de cotización de las acciones clase B registrado en las 15 sesiones bursátiles previas a contar desde el 9 de septiembre.

Asimismo, Exea y los directivos que han aceptado los términos de la oferta realizarán las notificaciones de operaciones de personas con responsabilidades de dirección y personas estrechamente vinculadas con ellas.