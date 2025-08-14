Los socorristas de Barcelona cumplen 14 días de huelga: "La situación sigue estando estancada"

Los socorristas de Barcelona cumplen 14 días de huelga con una protesta en la playa del Bogatell de Barcelona - EUROPA PRESS

Reclaman una nueva mediación a la que asistan personas con "capacidad técnica y poder de decisión"

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona han cumplido este jueves el 14 día de huelga para reclamar al Ayuntamiento mejores condiciones laborales, entre ellas una ampliación de la plantilla y una extensión de la temporada, y han avisado: "La situación sigue estando estancada".

En declaraciones a los medios desde la playa del Bogatell de Barcelona, el delegado del Comité de Empresa, Nahuel Cabrera, ha exigido una nueva mediación a la que asistan personas con "capacidad técnica y poder de decisión" para poder alcanzar un acuerdo.

"Nos están mandando a empleados que no tienen ni idea con propuestas irrisorias", ha lamentado, pero ha asegurado que los trabajadores están preparados y tienen los motivos de la huelga claros, por lo que no piensan abandonar.

Respecto a sus reivindicaciones, ha defendido que tanto desde el sector público como privado se está incentivando alargar la temporada de playa a través de los deportes náuticos, como el paddle surf: "Todo esto repercute y hace que tenga sentido nuestro reclamo".

También ha señalado que cada vez menos personas se plantean trabajar como socorristas dadas las condiciones a las que están expuestos, lo cual "hace que el servicio decaiga aún más".

SERVICIOS MÍNIMOS

Cabrera ha recordado que estas dos últimas semanas, los socorristas han estado trabajando con un 50% de servicios mínimos, lo cual les obliga a cubrir la totalidad de las playas con la mitad de personal: "Esto repercute en la integridad y la salud de los trabajadores. Es decir, indirectamente están vulnerando nuestro derecho a la huelga".

Asimismo, ha explicado que desde el colectivo, que asegura que está muy unido ante la protesta, han activado la caja de resistencia y tratan de organizarse para que "nadie lo pase mal, que nadie tenga ningún tipo de altercado en su vida".

De todos modos, ha señalado que "muchos compañeros se están dando de baja, ya que hay situaciones que no están siendo del todo justas y eso repercute en la plantilla".