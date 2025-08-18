Los socorristas de Barcelona exigen "seriedad" al Ayuntamiento para poner fin a la huelga

Varias personas protestan durante la huelga indefinida de los socorristas en Barcelona, frente a la sede del PSC, a 4 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona han exigido "seriedad" al Ayuntamiento para dialogar y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga que iniciaron hace 18 días.

En un comunicado de CGT este lunes, los trabajadores han recordado que el jueves, durante el pregón de las fiestas de Gràcia, entregaron sus propuestas "sin distorsiones ni interpretaciones erróneas" a la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.

"Los documentos ya están entregados, es hora de soluciones", sostienen los socorristas, que han lamentado que un gobierno de izquierdas trate a sus trabajadores como si fuese una multinacional, prolongando una huelga por no sentarse a negociar.

Han insistido al consistorio en que ponga "al frente de las negociaciones a responsables políticos con capacidad de decisión" como la propia Bonet, el gerente del Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos, Xavier Patón, o incluso el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.

"Estamos listos para dialogar y alcanzar un acuerdo. La pregunta es: ¿lo está también el Ayuntamiento de Barcelona?", han apuntado los trabajadores este lunes.