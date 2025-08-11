Los socorristas de Barcelona piden responsabilidad al Ayuntamiento: "Las playas están muy llenas"

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona han pedido responsabilidad al Ayuntamiento para llegar a un acuerdo ante un contexto de gran afluencia en las playas de la ciudad: "La ciudad se encuentra en plena ola de calor. Las playas están muy llenas, y la operativa de servicios mínimos no garantiza la seguridad".

Lo han dicho en una nueva protesta ante la sede del PSC en Barcelona, donde el presidente del Comité de Empresa, Jeremías Marchesi, ha asegurado que el consistorio no se ha puesto en contacto con los trabajadores durante el fin de semana para reunirse.

"Apelamos al mismo discurso de Laia Bonet sobre responsabilidad, ahora por parte del Ayuntamiento, para que esta situación se aclare", ha señalado respecto a las declaraciones de la primera teniente de alcalde el viernes pasado, cuando aseguró estar sorprendida y preocupada por la decisión de los trabajadores de rechazar la propuesta del consistorio.

En este sentido, han reconocido que si bien la oferta integraba alguna pequeña mejora, no era "suficiente para que en el futuro no sigan existiendo este tipo de situaciones conflictivas", por lo que reclaman que la nueva propuesta sea concisa y que resuelva las problemáticas que, a su juicio, se arrastran desde 2023.

Por otro lado, han lamentado que el gobierno municipal no haya mencionado en ningún momento la deuda de unos 100.000 euros en concepto de sueldos de trabajadores que dejó la anterior empresa adjudicataria: "Hay mucha desinformación y nosotros estamos esperando esta reunión para poder aclararla".