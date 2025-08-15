Los socorristas de Barcelona reiteran su predisposición al diálogo con el Ayuntamiento

Varias personas protestan durante la huelga indefinida de los socorristas en Barcelona, frente a la sede del PSC, a 4 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona, en huelga desde el 1 de agosto, han reiterado su predisposición al diálogo con el Ayuntamiento de Barcelona, al que critican por "inacción", en un comunicado emitido este viernes por la sección sindical de socorristas de CGT.

Según los socorristas, el modelo de licitación vigente provoca falta de personal en temporada alta y deja zonas sin vigilancia "en la mal planeada temporada baja".

Además, han criticado al Ayuntamiento porque, en sus palabras, las estadísticas municipales no reflejan la carga real del servicio, por lo que "es necesario que se escuche la voz de la plantilla".

Por otra parte, han argumentado que el debate sobre salarios que plantea la administración es "engañoso y sensacionalista", criticando el tipo de IRPF que se les aplica y los pluses que, según dicen, inflan las estadísticas.

Respecto a los servicios mínimos durante la huelga, aseguran que será la autoridad competente quien deba resolver sobre la gestión que está haciendo la empresa FCC y responden que "las insinuaciones de sabotaje o daños intencionados son acusaciones a la desesperada para no atajar el problema de base".