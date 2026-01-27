Som Habitatge celebra la "coherencia" de Junts, PP y Vox al rechazar el decreto ómnibus del Gobierno

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Propietaris de Catalunya (Som Habitatge) ha celebrado la "coherencia" en la decisión del PP, Vox y Junts al rechazar el decreto ómnibus del Gobierno central este martes por la tarde en el Congreso, que entre otras medidas, incluía la suspensión de desahucios en caso de situación de vulnerabilidad.

"Queremos agradecer la coherencia, el coraje y la firmeza para no dar apoyo a la continuidad de medidas populistas que no solo no resuelven el problema de la vivienda, sino que derivan la responsabilidad de la administración sobre el pequeño y medio propietario", indica la entidad en un comunicado.

Por otro lado, pide a los ejecutivos catalán y español que "hagan su trabajo" para que haya un mercado de vivienda que funcione y se permita el acceso a un piso a un precio razonable, así como la ampliación del parque de vivienda protegida.