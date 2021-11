El Sónar 2022 incorpora a C.Tangana a su cartel

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar 2022, que se celebrará en Barcelona del 16 al 18 de junio, ha sumado al artista C.Tangana a su cartel entre la veintena de nuevas incorporaciones que ha anunciado este martes.

C.Tangana volverá a Sónar para abrir la noche del viernes con un show nutrido de sus éxitos y de su reciente álbum, 'El Madrileño', ha informado el festival en un comunicado.

Otros artistas que se suman al cartel del Sónar son Bonobo, Agoria, Headie One, Lyra Pramuk, Coucou Chloe, For Those I Love, Juicy Bae, Rojuu, La Chica, El Bone y Mori+Rusowsky, entre otros.

Los shows se suman a los previamente anunciados entre los que figuran The Chemical Brothers, Moderat, The Blaze, Arca, Princess Nokia, The Blessed Madonna, Helena Hauff, Richie Hawtin, Charlotte de Witte y Nathy Peluso.

El Sónar de Noche, del que este martes se comunica la programación, contará con más de 20 shows por noche, con C.Tangana, Moderat y The Blaze el viernes y The Chemical Brothers, Arca y The Blessed Madonna el sábado, y el Sónar de Día reinventa sus espacios y estrenará un nuevo escenario, SonarPark by Dice.

El festival pone este martes a la venta las entradas separadas para Sónar de Día y Sónar de Noche, con una promoción limitada tanto para las jornadas diurnas --que van de los 35 a los 48 euros--, como para las nocturnas, con un precio de salida de 65 euros; el abono del festival cambiará de precio a partir del 13 de diciembre, pasando de 175 a 185 euros.

Por otra parte, la primera edición del Sónar Lisboa, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de abril de 2022, contará con las actuaciones de The Blaze dj set, Thundercat, Polo & Pan, Charlotte de Witte, Floating Points, Iamddb y Jayda G.