Sonsoles Ónega: "Reconocer la emoción que provocan los libros en la gente es mágico"

La periodista Sonsoles Ónega durante la firma de su libro en Sant Jordi 2026, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Sonsoles Ónega ha mostrado su emoción durante la firma de su nueva novela 'Llevará tu nombre' durante Sant Jordi en Barcelona y expresado que "reconocer la emoción que provocan los libros en la gente es mágico".

En la que es su tercera Diada de Sant Jordi firmando, Ónega, que fue ganadora del Premio Planeta 2023, explica en declaraciones a Europa Press que es también la que ve más personas esperando, aunque "puede ser una impresión", ha admitido.

Aunque la periodista reconoce que no tendrá "ni un minuto" para conseguir la firma de otros autores, celebra encontrarse con compañeros de profesión en las diferentes paradas a lo largo del día.