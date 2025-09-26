Spadaro afirma que León XIV "continúa siendo la única figura moral con impacto global en el mundo"

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jesuíta y subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, ha afirmado este viernes que León XIV "continúa siendo la única figura moral con impacto global en el mundo".

Lo ha dicho durante la 11 Tribuna Joan Carrera, en Barcelona, en la que ha recordado que antes del cónclave muchos decían que el reto más grande era mantener la unidad, pero ha defendido que, "en realidad, el verdadero reto radica en otro sitio, la diversidad", informa la organización en un comunicado.

Spadaro señala que León XIV retoma el hilo de su predecesor, con el mismo espíritu inquieto y evangélico, dice, y recuerda que el nuevo papa "pide avanzar juntos, con otras confesiones cristianas, religiones y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad".

Ante las guerras, aboga por una diplomacia imbuida de impulsos proféticos que sean capaces de reparar, curar y encontrar soluciones, y cree que León encontrará su camino con su talante "reacio a la teatralidad que parece ser el estilo de Trump", al que tacha de poco escuchado tanto por Netanyahu como por Putin, en sus palabras.

En el acto ha participado el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler; el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez; el presidente de ERC, Oriol Junqueras; y el director de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas.