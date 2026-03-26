Una spin-off del BSC y la UPC diseñará chips para sectores como automoción o gestión aeroportuaria

Es la decimoquinta spin-off impulsada por el BSC - BSC

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una spin-off del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) diseñará chips para sectores "críticos" con procesos de diseño y validación exigentes, como la automoción, la gestión de aeropuertos o los servicios de emergencias.

Llamada Safe and Secure Techonologies, cuenta con tecnologías de hardware diseñadas para permitir que procesadores de medio y alto rendimiento puedan usarse en "aplicaciones críticas", con procesos regulados por estándares que garanticen la seguridad funcional y la ciberseguridad, explica el BSC en un comunicado este jueves.

El cofundador de la spin-off, Jaume Abella, explica que el hardware que han desarrollado "solo puede fallar en condiciones muy excepcionales, y cuando lo hace, detecta que lo ha hecho e interrumpe el proceso de forma controlada antes de dar instrucciones erróneas".

"Esto en un sistema de control aéreo, por ejemplo, puede ser crucial para salvar vidas", añade Abella, quien es también codirector del laboratorio de Sistemas Embebidos de Alto Rendimiento (HPE), por sus siglas en inglés) del BSC.

El proyecto usa la tecnología Safety Island, que aporta "la fiabilidad y la capacidad de monitorización y control necesarios" para habilitar el uso de hardware de alto rendimiento en aplicaciones críticas, y combina tecnologías que llevan más de 10 años desarrollándose en el BSC.

"SOBERANÍA TECNOLÓGICA"

En una primera fase, la spin-off se centrará en el diseño de chips, dejando su fabricación física para una etapa futura, y todo ello bajo el estándar de arquitectura de código abierto RISC-V, que "permite avanzar hacia la soberanía tecnológica europea al eliminar dependencias y licencias de multinacionales externas".

Este enfoque garantiza "un control total sobre el hardware, una autonomía que resulta crucial para los sectores críticos donde opera la empresa", permitiendo ofrecer soluciones de alto rendimiento libres de las restricciones técnicas y legales de las tecnologías cerradas tradicionales.

Safe and Secure Technologies S.L., que ya está constituida y en busca de inversores, se convierte en la decimoquinta spin-off impulsada por el BSC.