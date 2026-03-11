Stac califica de "insulto" la propuesta de Élite Taxi para dar licencias temporales de taxi a VTC

Archivo - Varios taxis en una parada del Park Güell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) ha calificado este miércoles de "auténtico insulto" la propuesta planteada por Élite Taxi para que los VTC puedan canjear su licencia por una de taxi con una duración de siete años más otro prorrogable, el día en que la ley del taxi catalana entra en tramitación parlamentaria.

El sindicato ha asegurado estar a favor de una regulación "clara y firme del sector", y consideraba que ese era el objetivo de esta nueva ley: poner orden después de años de descontrol y de competencia desleal provocada por las plataformas VTC, ha criticado, textualmente, en un comunicado.

Sin embargo, ha manifestado que "regular no puede significar blanquear el fraude", y sostiene que convertir esas autorizaciones en licencias de taxi supone, a su parecer, premiar a quienes han construido su negocio incumpliendo las reglas mientras el taxi sí las cumplía.

Por ello, durante la tramitación parlamentaria de la ley, el Stac presentará alegaciones para corregir aspectos del texto que considera "fundamentales", como eliminar licencias temporales e intransmisibles, el control real de la actividad de las VTC en el territorio y una regulación efectiva de las plataformas digitales.

"Si estas cuestiones no se corrigen, nos veremos obligados a plantear medidas más contundentes, vía presión en la calle o vía judicial, para defender el futuro del sector", ha resuelto el sindicato.