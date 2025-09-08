Suben un 6% las reservas en campings catalanes para los puentes de la Diada y Mercè, según HolaCamp

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las reservas en campings catalanes para pasar los puentes de la Diada --del 10 al 14 de septiembre-- y La Mercè --del 24 al 28 de septiembre-- han crecido un 6% en comparación con las mismas fechas del año pasado, según datos de la gestora HolaCamp.

En un comunicado de este lunes, la compañía operadora ha valorado que los datos muestran una consolidación de "una tendencia positiva que ya no se limita únicamente a los meses de junio, julio y agosto".

La duración media de la estancia también crece, ya que durante el puente correspondiente a la Diada la estancia media de los campistas ha pasado de 3,7 a 4,5 noches.