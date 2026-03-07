Submarinistas de Bombers de Barcelona se unen al dispositivo para buscar al desaparecido en Llinars

Submarinistas peinan la zona para tratar de encontrar al desaparecido en Llinars del Vallès (Barcelona) - BOMBERS GENERALITAT

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de submarinistas del cuerpo de Bombers de Barcelona se han unido este sábado al dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada este viernes entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), que lidera Bombers de la Generalitat.

Concretamente, estos efectivos revisarán los dos lechos entre la desembocadura hasta la carretera C-31, si bien el cuerpo de la Generalitat peina la zona con sus helicópteros en un radio de 30 kilómetros hasta la desembocadura del río en el mar.

En total, hay unos 45 efectivos sobre el terreno y participan la unidad subacuática y el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), que cuentan con el apoyo de drones y la unidad canina.