Los suicidios en Catalunya bajan hasta las 7,7 muertes por 100.000 habitantes en 2025

Mortalidad por suicidio en Catalunya. - CONSELLERIA DE SALUD

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad por suicidio en Catalunya ha descendido hasta los 7,7 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que supone un total de 556 muertes y una reducción del 17% respecto a 2022, cuando era de 9,3 por 100.000 habitantes, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística.

Es el tercer año consecutivo de bajada en Catalunya: la cifra fue de 9,2 muertes por 100.000 habitantes en 2023, y de 7,91 en 2024, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este jueves.

En 2025, el 75% de las 556 defunciones registradas (413) se produjeron en hombres, que continúan presentando una mortalidad por suicidio "claramente superior" a la de las mujeres (143).

EVOLUCIÓN POR EDADES

Los datos muestran incrementos en algunos grupos de edad, especialmente en mujeres de entre 40 y 59 años y hombres de 55 y 74 años, unas diferencias que "refuerzan la necesidad de continuar identificando los grupos con más riesgo y adaptar las estrategias preventivas".

El grupo demográfico con mayor mortalidad son los hombres mayores de 85 años (31 suicidios); en mujeres, son las mayores de 85 años (7 suicidios) y el grupo de 50 a 59 años (39 suicidios).

MÁS PERSONAS PIDEN AYUDA

En 2025, la tasa de tentativas de suicidio atendidas en los servicios de urgencias y en la red de salud mental y adicciones disminuyó por primera vez los últimos años, con una reducción del 7% respecto a 2024.

Al mismo tiempo, aumentó un 17% el número de personas atendidas por ideación suicida, es decir, que llegan a los servicios antes de que se haya producido una tentativa.

Este incremento indica "una mayor capacidad para identificar situaciones de riesgo" y ofrecer más oportunidades para intervenir precozmente y evitar que la situación progrese.

TAULA DE SALUT MENTAL 061

La Taula de Salut Mental, que ofrece atención especializada 24 horas en el marco del teléfono 061-Salut Respon, atendió en 2025 un total de 16.598 consultas con criterio de riesgo de suicidio, lo que supone una media de 52 consultas diarias.

Durante la llamada se analiza la situación y, si hay peligro inminente de riesgo para su vida, se hace contención telefónica y se dan consejos.

La durada media de la llamada ha sido de 20 minutos y en un 4% de casos se ha requerido la activación de una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Desde su constitución en junio de 2022 hasta junio de 2026, la Taula ha atendido un total de 77.024 consultas, lo que representa un 1,8% del total de llamadas del 061.

Entre 2022 y 2025, en este tipo de consultas, la franja prevalente ha sido la de 20 a 29 años seguida de la de 40 a 49 años; por otro lado, el 85% de personas atendidas ya tenían un diagnóstico previo de algún trastorno de salud mental.