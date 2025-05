La supervivencia a un tipo de cáncer de mama mejora añadiendo un fármaco a la combinación estándar

Cristina Saura (VHIO) es coautora del estudio presentado en Chicago este sábado

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La supervivencia al cáncer de mama metastático RH+ HER2- con enfermedad resistente a terapia endocrina y con mutaciones en el gen PIK3CA mejora "significativamente" añadiendo el fármaco inavolisib a la combinación estándar con palbociclib-fulvestrant, según un estudio.

El ensayo clínico de fase 3 INAVO120 indica que la supervivencia global de las pacientes tratadas con la triple combinación fue de 34 meses de mediana, frente a los 27 en las pacientes que recibieron palbociclib y fulvestrant más placebo, informa este sábado el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) en un comunicado.

El comité directivo del estudio ha contado con Cristina Saura, oncóloga del Hospital Universitario Vall d'Hebron y jefa del Grupo de Cáncer de mama del VHIO.

Los resultados se presentan este sábado en Chicago durante el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (Asco) y se publican paralelamente en 'The New England Journal of Medicine'.

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres en todo el mundo (con un diagnóstico estimado de 2,3 millones de pacientes en 2022) y aproximadamente el 70% de tumores de mama son del tipo RH+ HER2-: las alteraciones en el gen PIK3CA afectan al 35-40% de tumores de mama RH+ y se asocian a un mal pronóstico en cáncer de mama metastático.

INAVOLISIB

El fármaco oral Inavolisib (inhibidor de PIK3CA) aún no se puede usar fuera de ensayos clínicos, pero la FDA ya lo ha aprobado en esta indicación y la Agencia Europea del Medicamento lo está evaluando.

La mejora en la supervivencia libre de progresión se mantuvo al aumentar el seguimiento de las pacientes del estudio, y también se vio una mejora "sustancial y estadísticamente significativa en la tasa de respuesta objetiva".

El tiempo hasta que fue necesario tratar a las pacientes con quimioterapia también se retrasó (unos 2 años) añadiendo inavolisib a palbociclib-fulvestrant.

Con inavolisib hubo más incidencia de hiperglucemia, mucositis, diarrea y efectos secundarios oculares (como sequedad y visión borrosa) que con placebo, "pero todos ellos fueron manejables con ajustes de dosis o tratamiento de soporte".

CRISTINA SAURA

Saura ha dicho que este ensayo clínico es "el primer estudio que demuestra" que el bloqueo simultáneo del receptor de estrógeno, del ciclo celular y de PI3K en primera línea de tratamiento para pacientes con resistencia a la terapia endocrina es un beneficio transformador de la supervivencia global y un mejor control de la enfermedad.

Esto "convertiría esta estrategia terapéutica en un futuro nuevo estándar" para pacientes con cáncer de mama ER+ HER2- con mutaciones en el gen PIK3CA.