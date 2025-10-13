Suspendida la actividad no urgente en centros sanitarios de 5 comarcas de Tarragona por las lluvias

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salud de la Generalitat ha suspendido la actividad no urgente en los centros sanitarios de las comarcas del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Baix Camp y la Terra Alta (Tarragona) tras la activación del plan Inuncat por las lluvias.
La atención urgente se mantiene en hospitales y centros de atención primaria (CAP), así como quimioterapia, radioterapia y diálisis, coordinadas según la operatividad de cada centro, informa la Conselleria en un comunicado.
Salud prevé que la situación se mantenga así a lo largo de este lunes.