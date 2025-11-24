Cartel de la Setmana del Jazz del Taller de Músics - TALLER DE MÚSICS

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Taller de Músics recupera la Setmana de Jazz de Barcelona más de 40 años después de su primera edición con un cartel de más de 20 propuestas desde este lunes al domingo, con artistas como Perico Sambeat, Chicuelo, Joan Monné Quartet y Paula Peso.

Las actuaciones en la sala Taller de Músics son gratuitas --con reserva previa online-- y mezclan figuras reconocidas del jazz y el flamenco con las nuevas generaciones de músicos surgidas del espac, informa este lunes el Taller en un comunicado.

Según ha explicado el fundador del Taller de Músics, Lluís Cabrerra, este regreso responde a la voluntad de "recuperar el espíritu comunitario y libre que siempre ha tenido la música en el Raval y que dio vida a la Setmana de Jazz".

La Setmana de Jazz nació en mayo de 1980, al final de la primera promoción del Taller de Músics, y el último año que se celebró tuvo lugar en 1990, aunque en 1992 se transformó en la Mostra de Jazz Europeu.

Cabrera ha dicho que la Setmana de Jazz "nació en la calle, entre gente valiente y apasionado, y ahora se quiere devolver esa energía al Raval y a su vecindario".