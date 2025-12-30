Tardà quiere que ERC debata presentarse en coalición con Comuns y CUP en el Congreso y el Parlament

Archivo - El exportavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha abogado porque ERC se presente en coalición con Comuns, la CUP, y "todas las izquierdas a la izquierda del PSC" en las próximas elecciones al Congreso de los Diputados, así como también en las próximas elecciones al Parlament, previstas para 2028.

"No tiene ningún sentido que un ciudadano que vota la CUP en Catalunya, un ciudadano que vota Comuns en Catalunya, un ciudadano que vota Esquerra Republicana, un ciudadano que vota Comunistes, hoy día tengan que optar por listas distintas", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

La propuesta de articular un frente amplio por parte de Tardà y del movimiento interno que encabeza dentro del partido, Àgora Republicana, no es nueva, aunque ha asegurado que intentarán "convencer a la dirección de ERC", así como a las bases de la formación, para que se debata esta cuestión en el seno del partido este año.

De hecho, es también una propuesta que, en alguna ocasión, ha defendido el actual líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aunque la dirección de los republicanos ya ha descartado anteriormente una operación de estas características, más allá de las elecciones europeas.

"FRENTES POPULARES"

Para Tardà, es el momento de construir "frentes populares", y por ello una candidatura unitaria en el Congreso en las próximas elecciones generales sería el preámbulo de una operación similar en el Parlament.

"Todos deberíamos ir en una misma candidatura, porque además, sería el preámbulo de aquello que deberíamos hacer al año siguiente, en el 2028, cuando finalice la legislatura catalana, es decir, en las elecciones catalanas del 2028, repetir la experiencia", ha defendido.

Ha dicho que desea que este sea un debate que se produzca en ERC, y que le consta que "ya está ocurriendo" en la CUP y en los Comuns.

"Yo creo que es un debate que irá creciendo, irá a más, de hecho creo que solamente hay una objeción", ha sostenido, que es la comodidad de las direcciones de los partidos, en sus palabras.