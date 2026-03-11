Tarragona acoge un nuevo Punt Endesa que combina "digitalización y contacto humano"

Nuevo Punt Endesa en Tarragona - ENDESA

TARRAGONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha abierto un nuevo Punt Endesa en Tarragona situado en la avenida de Roma 20 que combina "digitalización y contacto humano", y que se añade a otros 2 puntos de atención comercial que Endesa ya tiene en la ciudad, informa este miércoles en un comunicado.

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente renovada "más cercana, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios".

Los nuevos Punts Endesa incorporan la última tecnología así como un "ambiente cálido", zonas diferenciadas para el asesoramiento y la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.