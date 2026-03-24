Tarragona acuerda con el Govern ser la sede de la plataforma internacional de danza CataLANDance

Cartel de promoción del CataLANDance. - AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

TARRAGONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tarragona se convertirá a partir de este martes en la nueva sede de CataLANDance, la plataforma internacional de danza que, juntamente con Especial Dansa, configura el mercado estratégico de esta disciplina en Catalunya.

Así lo ha confirmado el acuerdo de gobierno firmado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona para organizar la plataforma dirigida al sector profesional internacional, informa el consistorio en un comunicado.

Ha señalado que con la concentración de los dos eventos en la capital de provincial, "la ciudad se convierte en el epicentro de la danza contemporánea de Catalunya y, especialmente, en un polo para la actividad profesional y la difusión y fomento de la danza del país".

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha afirmado que con la concentración de estos dos encuentros profesionales en la ciudad, Tarragona será el "principal espacio de contrataciones de las propuestas coreográficas más actuales a nivel nacional e internacional" y ha añadido que el Govern refuerza su apuesta por la ciudad como punto estratégico cultural del país.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ha celebrado la colaboración: "Es un hito importantísimo para nuestra ciudad y es fruto de la apuesta firme que desde hace tiempo llevamos a cabo en esta disciplina artística, así como fruto de la cooperación entre ambas administraciones.

3 AÑOS DE CONTRATO

Con la presencia del nuevo evento, Especial Dansa y CataLANDance tendrán carácter biennal, alternándose en el calendario, celebrándose el 25 de marzo de 2026 y la próxima edición del segundo en 2027, con una fecha aún por determinar.

"Con esta alternancia se garantiza que los profesionales de la danza catalanes dispongan, cada año, de una ventana para dar a conocer sus proyectos, multiplicando a la vez las oportunidades que también se ofrecen en el resto de mercados como Mostra Igualada, Fira Tàrrega, Trapezi de Reus, Mercat Música Viva de Vic y Fira Mediterrània", ha explicado el consistorio.

Asimismo, el acuerdo tiene una vigencia de 3 años que cubre hasta 2029 y, además de Especial Dansa y CataLANDance, también incluye un tercer certamen anual: PRO365 Dansa.

La organización de los 3 eventos en este período cuenta con un presupuesto de 825.000 euros, de los cuales el departamento de Cultura aporta 535.000.