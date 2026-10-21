Tarragona y Valencia piden implicación a los gobiernos autonómicos en la gestión ambiental

Archivo - El alcalde de Tarragona Rubén Viñuales, participa en el acto de presentación de la constitución del consorcio de gestión de patrimonio de Tarraco y presentación de los acuerdos de la reunión bilateral de Cultura entre el Ayuntamiento de Tarrago - Laia Solanellas - Europa Press - Archivo

Viñuales y Mundina defienden la gestión metropolitana del urbanismo y los recursos públicos

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el concejal de Residuos, Mejora Climática y Gestión del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Luis Mundina, han pedido implicación a sus respectivos gobiernos autonómicos en la gestión ambiental metropolitana.

Así han coincidido en un diálogo en el ciclo 'Una agenda metropolitana para las ciudades españolas', organizado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y celebrado este jueves en el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Ambos representantes han discutido sobre las políticas que están llevando a cabo ambas ciudades en ámbitos como el medio ambiente, la gestión de los datos y de los recursos con visión metropolitana, donde han destacado la importancia de compartir decisiones con el resto de municipios.

TARRAGONA

A nivel medioambiental, Viñuales ha señalado a la gestión de las aguas pluviales y el mantenimiento de ríos y rieras como uno de los principales retos de Tarragona a nivel metropolitano ante la falta de atención de la Generalitat.

En concreto, ha señalado que el Govern "no es del todo eficiente" en este ámbito, por lo que los municipios a veces no entienden mucho su función, ya que acaban asumiendo el coste y las diputaciones cubriendo ese vacío supramunicipal.

También ha apuntado a la conectividad, la gestión de los datos y la implantación de la IA como retos, y ha sostenido que para abordarlos es necesario "cambiar el prisma de la escala" con la que los municipios afrontan los problemas.

VALENCIA

Por su parte, Mundina ha afirmado que desde Valencia echan de menos una organización metropolitana como la de Tarragona o Barcelona, lo que provoca concentraciones de equipamientos en algunos municipios que "con una planificación se podrían ubicar en otros espacios".

A nivel de gobernanza, ha señalado que en diciembre se presentará un estudio básico para la implantación de un área metropolitana en Valencia, que reunirá a 80 municipios, que cuentan con 1,8 millones de habitantes y que, ha indicado, supone gestionar "muchas sensibilidades".

En el ámbito medioambiental, ha señalado que tras el paso de la dana aceleró algunos procesos, si bien ha reconocido que "tendría que haber un poco más de apoyo" por su parte, y ha señalado al flujo de vehículos como la principal contaminante.