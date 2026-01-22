La tasa de empleo de personas con discapacidad en Catalunya se sitúa en el 32,8% en 2024 (+2,3%)

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de empleo de las personas con discapacidad en Catalunya se situó en el 32,8% en 2024, lo que representa un incremento del 2,3% respecto al año anterior y un valor 41,3 puntos inferior a la tasa de empleo de la población sin discapacidad (74,1%), informa el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este jueves.

En cifras absolutas, el número de personas ocupadas con discapacidad se sitúa en 112.900, lo que supone un aumento del 9,8% (10.100) respecto a 2023, mientras que el número de personas ocupadas sin discapacidad ha crecido un 2% (71.200).

La tasa de paro de las personas con discapacidad es del 16,4%, 1,4 puntos por debajo de la de 2023 y 7,7 puntos por encima de la tasa de las personas sin discapacidad, mientras que el número de desempleados con discapacidad es de 22.100, un 0,9% menos que en 2023, y el de desempleados sin discapacidad ha disminuido un 2,7%.

Por otra parte, la tasa de actividad de personas con discapacidad es del 39,3%, 2,2 puntos por encima de la de 2023 y 41,9 puntos por debajo de la tasa de la población sin discapacidad (81,2%).

Asimismo, el número de personas activas con discapacidad es de 135.000, un 8% más (10.000) respecto a 2023, mientras que el de personas activas sin discapacidad ha aumentado un 1,5% (60.500 personas).

PREDOMINIO DE CONTRATOS A JORNADA COMPLETA

En relación con las características de la actividad y el empleo de las personas con discapacidad, el 90% de la población ocupada de 16 a 64 años con discapacidad es asalariada (2,4 puntos menos que en 2023) y, de ésta, el 88,4% tiene un contrato indefinido.

Por su parte, el 81,1% del total de población ocupada con discapacidad trabaja a jornada completa y el 82,3% trabaja en el sector servicios.

MÁS HOMBRES ACTIVOS CON DISCAPACIDAD QUE SIN

Por lo que respecta al sexo, se observa una mayor presencia de hombres activos con discapacidad (un 55%) que de hombres activos sin discapacidad (un 53%).

En cuanto a la edad, en el grupo de 45 a 64 años, se observa más proporción de personas activas con discapacidad (un 64,4%) que de personas activas sin discapacidad (un 46,1%).

Y en lo que se refiere a los estudios, hay un nivel de formación más bajo en personas con discapacidad que en las personas sin discapacidad: el 70,7% de la población activa con discapacidad tiene como máximo estudios secundarios, frente al 51,2% de la población activa sin discapacidad.

FOMENTO DEL EMPLEO ORDINARIO

Entre las medidas que fomentan la inserción de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, destacan las bonificaciones o reducciones en las cuotas de cotización aplicables tanto a trabajadores asalariados como autónomos.

En 2024, a 1 de cada 3 personas ocupadas con discapacidad que cotizan a la Seguridad Social (29.000 personas) se les ha aplicado algún tipo de bonificación o reducción.

Otra medida de fomento del empleo ordinario son las subvenciones a las empresas que utilizan la modalidad de contratación específica (contratos específicos para personas con discapacidad).

En 2024, 11.500 asalariados con discapacidad han cotizado a través de un contrato específico, lo que representa el 13,6% del total de asalariados con discapacidad, 2,4 puntos menos que el año anterior (16%).