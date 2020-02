Taxistas piden permisos para protestar durante el Tech Spirit Barcelona

Publicado 20/02/2020 15:15:44 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Taxistas barceloneses han pedido este jueves los permisos necesarios para protestar durante el próximo lunes 24 de enero, con motivo del Tech Spirit Barcelona, iniciativa para emprendedores impulsada por la asociación Barcelona Tech City para suplir el Four Years From Now (4Y4N), programa paralelo al Mobile World Congress (MWC).

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, ha explicado que movilizarán a 1.000 taxis y a unas 3.000 personas frente a la Llotja de Mar, donde tendrá lugar la mayor parte del programa del Tech Spirit Barcelona.

En los permisos consultados por Europa Press, Élite Taxi sostiene que se movilizarán en contra de "los buitres financieros de Uber, Glovo y Airbnb por aprovechar su posición dominante para arruinar la vida de la gente", empresas que participan en esta jornadas de emprendimiento.

"El lunes si nadie lo evita habrá manifestación y de las gordas", ha asegurado Álvarez en declaraciones a periodistas y ha pedido organizar un debate público con estas multinacionales como condición para desconvocar las protestas.

Élite Taxi ha indicado que prevén hacer un recorrido desde el Puerto de Barcelona, pasando por el Passeig de Colom y el Passeig Isabel II, donde se encuentra la Llotja de la Cámara de Comercio de Barcelona.