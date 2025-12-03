El Teatre Coliseum de Barcelona acoge 'El Cascanueces' del Ballet de Kiev este diciembre

Archivo - Fragmento de 'El Cascanueces'. - BALLET DE KIEV - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Coliseum de Barcelona vuelve a acoger, del 10 al 21 de diciembre, 'El Cascanueces' del Ballet de Kiev, dirigido por Viktor Ishchuk.

El musical, uno de los ballets "más representados y populares de todos los tiempos", cuenta con música de Tchaikovsky y coreografías de Marius Petipa y Lev Ivanov, informan los promotores en un comunicado de este miércoles.

El clásico navideño cuenta la historia de Clara, una niña que recibe un cascanueces en forma de muñeco soldado, y por la noche se transporta a un mundo mágico donde los juguetes cobran vida y el cascanueces se convierte en un príncipe encantador.