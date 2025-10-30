El Teatre Lliure de Barcelona acogerá la 'Trilogía de la condición millenial' de Miquel Mas Fiol

Se podrá ver entre el 5 y el ct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Montjuïc en Barcelona acogerá la 'Trilogía de la condición millenial', tres piezas teatrales del mallorquín Miquel Mas Fiol que hablan "con humor, sátira e irreverencia" de los anhelos, dificultades y las contradicciones de une generación.

La trilogía incluye 'Càndid o l'optimisme', 'Les penes del jove Werther' y 'Els miserables', que se exhibirán por primera vez conjuntamente del 5 al 16 de noviembre: de miércoles a viernes se podrán ver de forma independiente y, el fin de semana, en formato maratón, informa el Lliure en un comunicado de este jueves.

Las tres obras, con una puesta en escena que intenta reproducir el efecto 'scroll' en el escenario, tienen como punto de partida "un clásico de la literatura universal, la autoficción de los intérpretes y un tema concreto".

LA TRIOLOGÍA

La primera parte de la trilogía, 'Càndid o l'optimisme', protagonizada por Lluís Oliver, parte de Voltaire y aborda la tiranía de la felicidad y el fenómeno de la 'happycracia'.

La segunda, 'Les penes del jove Werther', con Mel Salvatierra al frente, parte de Goethe y habla "de la tristeza, del vacío generacional y del concepto 'sadfishing'".

En la tercera, 'Els miserables', se hallan en escena Oliver y Salvatierra junto a David Franch para, a partir de la novela de Víctor Hugo y las versiones musicales existentes, hacer un parodia y criticar el activismo de sofá.