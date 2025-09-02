El Teatre Texas de Barcelona estrenará una adaptación de 'Permagel' de Eva Baltasar

Archivo - La escritora Eva Baltasar, en la presentación de 'Ocàs i fascinació' en 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

Recupera 'El mestre i el mar' y 'El principi d'Arquimedes'

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Texas de Barcelona estrenará una adaptación de la novela Eva Baltasar 'Permagel', con dirección de Victoria Szpunberg y protagonizada por Maria Rodríguez Soto, en la temporada 2025-2026.

La adaptación de la novela de Baltasar, que se verá en el teatro a partir del 8 de abril y que ha sido coproducida por Dagoll Dagom y Barc, aborda con humor negro e inteligencia temas como el deseo lésbico, la masturbación, el suicidio y la maternidad y ha contado con el escritor Albert Pijuan en la adaptación, informa este martes el teatro en un comunicado.

El primer montaje de estreno de la temporada será el 20 de noviembre con 'Desaparellats', una comedia escrita por Ramon Pardina, dirigida por Roc Esquius y protagonizada por Esther López y Ricard Farré.

El teatro recuperará montajes que han pasado por su cartelera como 'El principi d'Arquimedes', de Josep Maria Miró y que se puede ver hasta el 21 de septiembre; 'Ovelles', de Carmen Marfà y Yago Alonso, del 25 de septiembre al 16 de noviembre.

También regresará a la cartelera del Texas el monólogo 'No ho hauria de fer', de Roger Coma, y recuperará a partir del 4 de febrero 'Loop', de Ramon Madaula con dirección de Mònica Bofill, tras su estreno en la Sala Flyhard.

El Texas recuperará 'El mestre i el mar'', de la compañía Mar Vivir, del 22 de noviembre al 1 de diciembre, en la que se reivindica la historia del maestro republicano Antoni Benaiges, y a partir del 12 de octubre se podrá ver los domingos a mediodía 'Hablar no sirve. De nada' de Bob Pop.

El humor volverá a inundar la cartelera del Texas, con la tercera temporada de 'Assassinat al Club' de la compañía Impro Barcelona a partir de este viernes; el espectáculo 'Paloma de parque' de Clara Ingold a partir del 4 de octubre; la propuesta 'Biopic' a partir del 19 de septiembre; 'Autónomos, el musical', a partir del 8 de noviembre, y el estreno en febrero del ciclo Hilària Talent, de 'stand-up' en catalán.