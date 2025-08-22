El Teatro Tívoli de Barcelona acogerá 'El Fantasma de la Ópera' de Andrew Lloyd Webber

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Tívoli de Barcelona acogerá, desde el 23 de septiembre de al 1 de febrero, el musical 'El Fantasma de la Ópera' de Andrew Lloyd Webber, protagonizada por Daniel Diges, Ana San Martín y Guido Balzaretti.

También actuarán Marta Pineda, Enrique R. del Portal, Omar Calicchio, Mario Corberán, Isabel Malavia, y Sofía Esteve, informan los impulsores en un comunicado de este viernes.

El montaje, dirigido por Federicho Bellone, fue el ganador del Premio Talía 2024, mientras el vestuario, diseñado por Chiara Donato, recibió el Prmeio del Público Broadway World Spain.

La obra, inspirada en la novela homónima de Gaston Leroux de 1910, cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo "un reinado de terror sobre todos los que la habitan", que se enamora perdidamente de una joven soprano.

Desde su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, 'El Fantasma de la Ópera' ha tenido a más de 160 millones de espectadores en 195 ciudades.