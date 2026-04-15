Tech Tourism Cluster impulsa una misión catalana a China para conocer el turismo del futuro

Misión de empresas catalanas a China - TECH TOURISM CLUSTER

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tech Tourism Cluster (TTC), clúster de tecnología turística de Catalunya, ha impulsado una misión de empresas catalanas a China para analizar sobre el terreno "cómo está evolucionando el turismo del futuro", informa la entidad en un comunicado este miércoles.

Una delegación formada por 10 empresas catalanas ha viajado a Shanghái y Shenzhen, dos de los principales centros tecnológicos del país, con el objetivo de entender hacia dónde evoluciona el sector.

Durante seis días, del 12 al 17 de abril, "los participantes se sumergen en uno de los ecosistemas de innovación más avanzados del mundo para conocer de primera mano cómo tecnologías como la inteligencia artificial generativa, la robótica de servicios o las experiencias inmersivas ya forman parte del día a día del viajero en Asia", explican.

El viaje se enmarca en la estrategia de internacionalización del TTC, que cuenta con el apoyo de las oficinas exteriores de Acció --la agencia de la Generalitat dedicada a la internacionalización de empresas-- en Shanghái y Hong Kong.

FACTURACIÓN

El clúster representa a un ecosistema que, según su análisis estratégico, agrupa a 371 empresas tecnológicas del sector turístico en Catalunya, con una facturación conjunta superior a 3.200 millones de euros, de las cuales 147 forman parte de la entidad.

La agenda incluye encuentros con grandes compañías tecnológicas como Ctrip o Tencent Cloud, así como visitas a centros como el Shanghai Embodied Intelligence Innovation Center, "un referente en el desarrollo de robótica humanoide avanzada".