La tecnología es clave en el proceso de aprendizaje, según expertos del ITworldEdu

IT WORLD EDU

Publicado 17/05/2019 18:03:42 CET

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los expertos que han participado en la segunda jornada del ITworldEdu han coincidido en destacar el papel protagonista de la tecnología en el proceso de aprendizaje y la importancia de aprovechar la información obtenida mediante este recurso para impactar en los resultados de los estudiantes, han destacado los organizadores este viernes en un comunicado.

En el ámbito de la educación, "cada detalle importa enormemente y juntos suman un impacto sustancial", ha afirmado el profesor y director de la Cátedra Felipe Segovia de Innovación para el aprendizaje en la Universidad Camilo José Cela y CEO de Heppell.net, Stephen Heppell.

En su conferencia, que ha clausurado la undécima edición del ITworldEdu, Heppell ha abordado proyectos diversos que, alrededor del mundo, están explorando maneras de impactar en las distintas variables que inciden en el proceso de aprendizaje y en los resultados.

A su juicio, variables como la temperatura en el aula, los niveles de CO2 o el tipo de luz, así como el movimiento, la conectividad o el sonido, son algunos de los elementos, de entre unos 200, que se deben tener en cuenta para el bienestar de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

"Parece un proceso complejo, pero ninguna de esas variables es en sí difícil", ha afirmado.

En relación al papel que deben tener los estudiantes en el proceso de aprendizaje, Heppell cree necesario que los alumnos "sean investigadores, que exploren otros aprendizajes en todo el mundo, que se vinculen con otras escuelas e instituciones y que comprueben qué nuevos elementos podrían funcionar".

A su juicio, "si la educación va a ser de utilidad, lo será ayudando a los alumnos a hacer todo lo necesario para ser mejores que los ordenadores".

El propósito del congreso, que organiza el Cluster Edutech, es que "sea un punto de encuentro entre todos los actores del ecosistema educativo" que son muchos y diversos, como la industria, las escuelas, los directores, los profesores y las administraciones públicas, ha subrayado el director de ITworldEdu, Carles Suero, quien ha insistido en que la educación mejorará si hay capacidad de conectarlos a todos ellos.

TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN

La vigente edición del ITworldEdu ha apostado por "contenidos y ponentes de primer nivel en el ámbito de las tecnologías y la educación", y ha incidido también en una interacción mucho más cercana con todos los participantes, más estructurada y más organizada, y eso se ha notado, ha apuntado.

También ha tenido lugar el debate 'The future of education' en el que han participado el fundador y CEO de la empresa Moodle, Martin Dougiamas; el director de Google for Education para el sur de Europa, Oriente Próximo y norte de África, Marc Sanz, y el especialista en Soluciones Educativas de Microsoft (Modern Workplace), Ovi Barceló.

EDUCACIÓN DEL FUTURO

Barceló ha destacado el importante papel de los datos en la educación del futuro, dado que "permiten ser proactivos y reactivos para mejorar la educación y nos pueden servir para personalizarla".

En esta línea, el representante de Google ha coincidido en la importancia de hacer un uso ético de los datos obtenidos, y ha defendido un futuro de la educación que considera que pasará por "un proceso de colaboración y de intercambio de conocimiento y sinergias".

El fundador de Moodle, por su parte, ha afirmado que "la tecnología tiene que ser algo que las personas puedan modificar, controlar y hacer suyas", y ha defendido la importancia del código abierto que permite hacer crecer el futuro.