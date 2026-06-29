Telefónica activa los servicios comerciales de sus nodos 'edge computing' de Catalunya

El director general de Telefónica en Cataluña, Chema Casas, durante la "III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo". - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha activado los servicios comerciales de sus dos nodos 'edge computing' en Catalunya, ubicados en Barcelona y Terrassa (Barcelona), lo que permitirá a las administraciones, operadores de infraestructuras y empresas acceder a nuevas capacidades de computación e inteligencia artificial (IA), informa la compañía en un comunicado este lunes.

Estas nuevas capacidades, que permitirán agilizar procesos, optimizar operaciones y reducir los tiempos de respuesta, además, tendrán un impacto "especialmente relevante" en sectores clave para Catalunya, como la industria, la logística o la movilidad inteligente, añade la compañía.

El director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, ha afirmado que, con la comercialización de los nodos, la compañía cuenta tanto con una red líder como operador de telecomunicaciones como con una plataforma digital segura y abierta que impulsa el crecimiento de los territorios.

"Nuestra red proporcionará una gran capacidad de computación y almacenamiento en el borde, con menor latencia y mayor eficiencia" para el sector empresarial, ha defendido Casas.

La activación de los nodos catalanes forma parte del despliegue de 17 nodos en total en todo el país, en el marco del denominado como 'Plan Edge' de Telefónica y que impulsa una red de capacidades de computación.