Detenidos dos padres por abandonar a su bebé en el interior de un coche a 40 grados mientras compraban en Sevilla

Imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha rescatado a un bebé en Sevilla del interior de un vehículo estacionado en una calle de la capital, que se encontraba completamente cerrado, con los seguros de las puertas activados y una de las ventanillas parcialmente abierta, procediendo posteriormente a la detención de sus padres por su presunta implicación en un delito de abandono de menor.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el turismo se encontraba ubicado bajo la exposición directa del sol, registrándose una temperatura ambiental exterior aproximada de 40 grados, cuando un ciudadano escuchó llorar al bebé en el interior y no dudó en ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional, que se personó en el lugar un indicativo para comprobar los hechos.

De esta manera, los agentes encontraron al bebe con el rostro enrojecido, prendas de vestir mojadas y congestión térmica, por lo que forzaron el vehículo para rescatar al menor, quien fue trasladado al centro de salud en ambulancia con el fin de comprobar su estado de salud. Cuando llegaron los progenitores de la víctima, afirmaron a los policías que habían ido a comprar a un supermercado cercano, motivo por el que se procedió a su detención, por su implicación en un delito de abandono de menores.