El teléfono 112 recibió 1.702.536 llamadas en la veguería de Barcelona en 2025, un 8% más

Presentación de los datos este jueves en Barcelona - GOVERN

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 recibió en 2025 un total de 1.702.536 llamadas en la veguería de Barcelona, una cifra que representa el 67% total de Catalunya y que supone un incremento del 8% respecto al año anterior, informa el Govern en un comunicado este jueves tras la presentación de los datos en la capital catalana.

A nivel global, los días con más actividad coincidió con episodios como el apagón del 28 de abril y la verbena de Sant Joan, aunque durante todo el año se gestionaron 65 episodios relevantes, 38 de los cuales asociados a fenómenos meteorológicos.

En este sentido, el episodio meteorológico que más llamadas provocó fue el Ventcat del 23 de octubre con 1.355 llamadas, si bien se atendieron 5.882 situaciones.