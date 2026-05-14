El teléfono 112 recibió 1.702.536 llamadas en la veguería de Barcelona en 2025, un 8% más

Presentación de los datos este jueves en Barcelona
Presentación de los datos este jueves en Barcelona - GOVERN
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 14:17
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BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 recibió en 2025 un total de 1.702.536 llamadas en la veguería de Barcelona, una cifra que representa el 67% total de Catalunya y que supone un incremento del 8% respecto al año anterior, informa el Govern en un comunicado este jueves tras la presentación de los datos en la capital catalana.

A nivel global, los días con más actividad coincidió con episodios como el apagón del 28 de abril y la verbena de Sant Joan, aunque durante todo el año se gestionaron 65 episodios relevantes, 38 de los cuales asociados a fenómenos meteorológicos.

En este sentido, el episodio meteorológico que más llamadas provocó fue el Ventcat del 23 de octubre con 1.355 llamadas, si bien se atendieron 5.882 situaciones.

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