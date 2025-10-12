El teléfono de emergencias recibe 283 llamadas hasta las 18 horas por las lluvias en Tarragona

Avisos del teléfono de emergencias por las lluvias en Tarragona - 112

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 18 horas de este domingo 283 llamadas que han generado 142 expedientes relacionadas con el episodio de lluvias que está afectando algunas comarcas de Tarragona.

Según ha informado el 112 en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, la mayoría de avisos se han producido en el Montsià (86,93%), el Baix Ebre (7,07%) y el Tarragonès (1,77%).

Por su lado, los Bombers de la Generalitat han recibido 68 avisos entre las 17.30 y las 19 horas por servicios derivados de las lluvias, la mayor parte en la comarca del Montsià (61), sobre todo por inundaciones, acumulaciones de agua en la vía y vehículos que no pueden continuar la marcha.