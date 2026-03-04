Los teleoperadores del 061 van a la huelga y critican la "precariedad laboral estructural"

Fachada de la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de los teleoperadores del servicio 061 Salut Respon, subcontratados a través de la empresa Serveo, han convocado huelga indefinida desde este miércoles por la "precariedad laboral estructural" que sufren y condiciones de trabajo que vulneran derechos fundamentales.

En un comunicado de este miércoles, CC.OO. ha exigido "la internalización del servicio, la equiparación salarial con el personal del SEM y el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2021".

El sindicato asegura que el 2 de diciembre de 2021 se firmó un acuerdo en el que la Generalitat se comprometía "a avanzar hacia la internalización de 061 y su gestión directa por parte del Departamento de Salud", y que, 4 años después, esos compromisos no se han materializado.

Asimismo, alertan de que, desde 2021, el IPC ha subido un 23,9%, mientras las subidas salariales pactadas en el convenio de telemárketing "solo han subido un 16,3%", y los pluses específicos --emergencias, antigüedad, calidad o coordinación-- no se han actualizado.

LA VERSIÓN DEL SEM

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha explicado que durante la huelga se están prestando servicios mínimos y se atienden el 100% de las urgencias, e instan a la ciudadanía a seguir llamando en caso de que lo necesiten.

Apuntan que el convenio del que dependen los teleoperadores es el de 'contact center', y que, sobre esa base, desde la Generalitat ya mejoran las condiciones ofrecidas, así como señalan que el SEM no tiene personal propio de atención telefónica al que se puedan equiparar las condiciones.

El SEM prioriza la calidad del servicio "y no la titularidad", y afirma que desde 2021 se han ido incorporado mejoras laborales, y que se seguirán introduciendo cuando se hagan nuevas licitaciones.