Teletrabajar beneficia a la Justicia pero dificulta atender a abogados y procuradores, según Ivàlua

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El teletrabajo en la Administración de Justicia beneficia a la productividad, pero dificulta la atención a profesionales de la abogacía y a los procuradores, según un informe elaborado por el Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), por encargado de la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

La evaluación concluye que los trabajadores son más productivos haciendo teletrabajo, y que el retorno completo a la presencialidad laboral hizo caer la productividad media en un 5,6% por órgano judicial, informa Ivàlua en un comunicado este miércoles.

El estudio, que se centra en los perfiles profesionales de gestión y tramitación procesal, detecta un impacto sobre la cantidad de trabajo realizado (por ejemplo, documentos editados, procedimientos tramitados), sin que su calidad se vea afectada, como tampoco se detectan impactos significativos en el absentismo de la plantilla, medido a partir de las bajas laborales.

El análisis incluye una encuesta para conocer la percepción sobre el teletrabajo de los distintos perfiles profesionales de la justicia (jueces, letrados, gestores y tramitadores y profesionales del derecho): un 80% de los letrados y un 66% de los jueces y magistrados opinan que el teletrabajo del personal de gestión no ha afectado negativamente a su propio trabajo, o incluso, lo ha mejorado.

MODELO HÍBRIDO

Por el contrario, los profesionales de la abogacía y procura perciben una pérdida de atención directa en los juzgados y dependencias de justicia y un 72% de estos profesionales quisiera un modelo de trabajo totalmente presencial.

Ivàlua recomienda establecer un modelo de teletrabajo híbrido que incorpore mecanismos que aseguren la atención a profesionales de abogacía y procura que se dirijan a las oficinas judiciales.