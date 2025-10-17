Tellado (PP), sobre la política de Sánchez: "Palo para los españoles y chistorra para los mangantes"

TARRAGONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes en el acto de presentación de la nueva junta local del partido en Tortosa (Tarragona) que la política de Pedro Sánchez es de "palo para los españoles que cumplen y de chistorra para los mangantes".

Tellado ha asegurado que Sánchez vive en vilo por lo que pueda ocurrir en los tribunales, por los próximos informes de la Guardia Civil o por la siguiente entrega en los medios de comunicación, en sus palabras: "Todo en Sánchez es corrupción, está rodeado y hasta el cuello, y por eso no puede ofrecer ya nada más que una huida hacia adelante patética y desesperada".

Ha presentado al PP como alternativa, asegurando que ofrecerá soluciones al campo y al sector primario en su conjunto, que desarrollará un plan nacional de infraestructuras, elaborará un programa de regeneración institucional de la democracia y ofrecerá oportunidades a los jóvenes y soluciones al problema del acceso a la vivienda.

Tellado también ha criticado la política migratoria del Gobierno central: "Mientras el resto de países de Europa se toman más en serio que nunca el problema y adoptan políticas de Estado que reducen los flujos migratorios, Sánchez se cruza de brazos, deja hacer a las mafias y agranda el problema cada vez más".

Ha añadido que si el PP llega al Ejecutivo ofrecerá un Plan de Inmigración para recuperar el control y el orden: "Pondremos fin al descontrol del Gobierno, protegeremos nuestras fronteras, lucharemos contra las mafias, garantizaremos que los subsidios estén ligados a la búsqueda de empleo, elevaremos los requisitos para conseguir la nacionalidad española", ha enumerado, entre otras propuestas.

Finalmente, ha incidido en que el PP de Catalunya ofrece un plan de alivio fiscal frente al infierno fiscal del socialismo y el separatismo, apuesta por la propiedad privada frente a la permisividad de la Generalitat con los okupas, en sus palabras, y tiene "tolerancia cero" con la multirreincidencia.