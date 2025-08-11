La temporada de caza en Catalunya empieza el 21 de agosto y se alargará hasta el 29 de marzo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha publicado que la temporada de caza se iniciará el próximo 21 de agosto y se alargará hasta el 29 de marzo de 2026, informa en un comunicado este lunes.

En total, 58.600 personas cuentan con la licencia de caza y podrán realizar la actividad en 1.371 áreas privadas y locales de caza, así como las 8 reservas nacionales de caza y las 20 zonas de caza controlada gestionadas por la Generalitat.

La Conselleria ha destacado que este año, como novedad, se podrá cazar la tórtola europea, y que sigue prohibida la caza del estornino negro, la cerceta carretona, la avefría europea y el zorzal real, que no se consideran susceptibles de aprovechamiento cinegético.

Ha añadido que la sequía de los últimos años "ha limitado la cantidad de algunas especies" por la falta de agua, que ha afectado especialmente a la supervivencia de ejemplares jóvenes.

Por otro lado, se prevé un aumento de especies de caza mayor de carácter forestal y la Generalitat ha dicho que se debe estar atento a las repercusiones y perjuicios que se puedan causar en otras actividades.