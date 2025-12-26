El temporal en Catalunya afectará el sábado más a la mitad este y al resto del litoral y prelitoral

Predicción para este sábado - SMC
BARCELONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El temporal en Catalunya continuará este sábado y afectará sobre todo a la mitad este y al resto del litoral y prelitoral.
Así, continuará la alteración marítima y también la lluvia, informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de la Generalitat vía X este viernes por la tarde.
La precipitación acumulada entre el jueves de Navidad y este viernes de Sant Esteve (hasta las 19) supera los 100 mm en partes del Montseny, Guilleries, Collsacabra, Garrotxa, noreste del Ripollès y Alt Empordà, con 142 mm en Cantonigròs; y también hay máximas de más de 50 mm en el sur de Catalunya.