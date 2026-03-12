El tercer alumno herido en un experimento escolar en Porqueres (Girona) recibe el alta hospitalaria

Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tercer alumno que resultó herido este miércoles por la mañana en un experimento escolar en un colegio de Porqueres (Girona) ha recibido el alta este jueves del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde ingresó en la Unidad de Quemados en estado grave, trasladado con el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), confirman fuentes de Salut a Europa Press.

Los otros dos menores heridos recibieron el alta este miércoles tras ingresar uno de ellos en el mismo hospital barcelonés y el otro en el Josep Trueta de Girona.

Los hechos sucedieron sobre las 11.00 horas cuando un grupo de alumnos de nueve años llevaba a cabo una práctica de experimento en el patio del colegio L'Entorn, cuando algo falló y les provocó quemaduras por los materiales que se usaron para la práctica de química.