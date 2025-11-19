El Tercer Sector Social reclama "estructura y recursos" para la Agencia Integrada Social y Sanitaria

Archivo - Persona mayor en una residencia en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'entitats del Tercer Social de Catalunya ha celebrado que el Parlament haya aprobado este miércoles la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, aunque ha pedido que se dote de "estructura y recursos" suficientes.

En un comunicado de este miércoles, apunta que es una herramienta "urgente y necesaria para superar la fragmentación actual" y coordinar mejor los sistemas sociales y sanitarios, que son vasos comunicantes y que funcionan de forma interdependiente.

La Agencia debe mejorar la atención a personas "con necesidades complejas", no únicamente personas mayores, sino también con discapacidad, problemas de salud mental, enfermedades crónicas, autismo y situaciones derivadas de drogodependencia o sinhogarismo.

Además, será "fundamental" para afrontar situaciones de dependencia, cronicidad y discapacidad cada vez más frecuentes, en una sociedad envejecida, desigual y con personas que tienen más necesidades de apoyo durante un periodo de tiempo más largo.

COORDINACIÓN EFECTIVA

Las entidades sociales han reclamado que la Agencia tenga una estructura real, presupuesto suficiente y una integración "que permita la coordinación efectiva de los dos sistemas"; además, recuerdan que será necesario formar y capacitar a los profesionales de los dos ámbitos y asegurar la equidad territorial.

También subrayan la importancia de garantizar una atención "centrada en las personas", respetando sus derechos, decisiones y preferencias, e incorporando el papel de la comunidad y de los recursos del entorno.

Finalmente, las entidades valoran tener un papel activo en el despliegue de la Agencia y en los mecanismos de gobernanza --diagnóstico, planificación, producción y evaluación-- a través de la participación del tercer sector social en el Consejo Rector de la nueva agencia.