La tercera edición del Festival de Gràfica Efervescent Patac de Lleida contará con 53 expositores

LLEIDA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lleida acogerá el próximo 25 de octubre la tercera edición del 'Patac. Festival de Gràfica Efervescent', punto de encuentro para autores, editoriales y aficionados a las artes gráficas, que contará con 53 expositores.

Este año el festival amplía su presencia en la ciudad con 6 exposiciones, más expositores y una docena de autores invitados, talleres, charlas, conciertos y actividades, que tendrán lugar de 11 a 20 horas en la Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol, informa la Paeria de Lleida en un comunicado este domingo.

Entre las propuestas destacan las exposiciones dedicadas a los artistas Josune Urrutia, Conxita Herrero, Quim Torres, Roger Omar y Alexis Nolla.