El terremoto en el Alt Urgell (Lleida) no provoca daños materiales

Publicado 03/04/2019 20:29:26 CET

La alcaldesa de Ribera d'Urgellet nota "un temblor muy fuerte"

LLEIDA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El terremoto de 4,2 grados de magnitud registrado este miércoles con epicentro en Ribera d'Urgellet, en la comarca del Alt Urgell (Lleida), no ha causado daños materiales, según ha informado Protección Civil.

La alcaldesa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha explicado a Europa Press que se ha notado "un temblor muy fuerte", el mayor que recuerda, y que en alguna vivienda, como en la de su padre, se han movido las sillas.

"Nosotros estábamos en casa, lo hemos notado mucho, pero no se ha caído ni un cuadro ni se han movido los muebles", ha contado la alcaldesa.

"Ha temblado un poco todo, ha sido más fuerte que otras veces que habíamos notado pequeños temblores por aquí", ha agregado.

"Que yo tenga constancia no ha producido daños, no ha habido ningún desperfecto en ningún sitio, no ha habido ninguna grieta", ha remarcado la alcaldesa.

42 LLAMADAS

El seísmo, registrado a las 17.29 horas a una profundidad de un kilómetro, ha sido ampliamente percibido en Catalunya, según ha informado Protección Civil, que ha afirmado que el teléfono de emergencias 112 ha recibido 42 llamadas, la mayoría del Área Metropolitana de Barcelona.

Pese a no tenerse constancia de daños materiales, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) mantiene el contacto con el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) y con los municipios cercanos al epicentro.

La Delegación del Gobierno en Catalunya ha asegurado que el seísmo también se ha sentido en la provincia de Huesca, y ha subrayado que, con los registros disponibles, "es el más potente que se ha producido en suelo catalán en este milenio, exceptuando los terremotos marinos".